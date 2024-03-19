Фигурист Галлямов — о смерти Василия Уткина: он был неподражаем

Чемпион мира, Европы, России Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной в парном катании, прокомментировал новость о смерти Василия Уткина. Известный футбольный комментатор и спортивный журналист ушёл из жизни сегодня, 19 марта.

«Он был неподражаем… Он показывал разницу между серостью и яркостью. R.I.P.» – написал Галлямов в своих социальных сетях.

Напомним, Василий Уткин был большим любителем фигурного катания. В прошлом году он одним из первых высказался в поддержку Татьяны Тарасовой, когда её отстранили от работы на финале Гран-при России из-за санкций Первого канала. Также он активно заявлял о необходимости найти ответственного за получение российской фигуристкой Камилой Валиевой четырёхлетней дисквалификации.