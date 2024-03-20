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Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили костюмы для ритм-танца к ЧМ-2022

Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили костюмы для ритм-танца к ЧМ-2022
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Танцевальная пара из Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, до 2023 года представляющие Россию и являющиеся серебряными призёрами чемпионата России — 2022, после которого они в составе сборной страны были отправлены на Олимпиаду в Пекине, провели тренировку ритм-танца на чемпионате мира — 2024. Напомним, соревнование пройдёт с 20 по 24 марта в Монреале (Канада).

Когда Дэвис и Смолкин прокатывали ритм-танец, стало очевидно, что дуэт сменил свои костюмы. Видео, подтверждающее эту информацию, выложил один из болельщиков в своих социальных сетях.

Отметим, что программа спортсменов поставлена под музыку Майкла Джексона. Она объединяет в себе несколько композиций — Bad, Liberian Girl, Cheater.

Ранее стало известно, что спортсмены также сменили костюмы для произвольной программы, в которой они выступают под саундтреки из фильма «Чёрный лебедь».

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили костюмы для произвольного танца к ЧМ-2024
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