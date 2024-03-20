«Василий умел заражать мотивацией, верой в себя». Ягудин — об Уткине

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о смерти спортивного журналиста и блогера Василия Уткина. Известный комментатор ушёл из жизни вчера, 19 марта, в возрасте 52 лет. Причиной смерти в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Соболезнования родным и близким. Я всегда завидовал всем, кто успел чему-то научиться у лучшего комментатора современности. Я не успел. И никогда не успею. Но ещё больнее, что не успеет никто. Благодаря Василию огромное количество талантливых ребят получили шанс проявить себя. И многие проявили. Василий умел заражать мотивацией, верить в себя и становиться лучше. Мы должны помнить хорошего человека. Пока мы его помним, он будет жить!» — написал Ягудин в своём телеграм-канале.

Василий Уткин завоевал популярность в середине 90-х в качестве комментатора на телеканале НТВ и позднее «НТВ-Плюс», журналиста и ведущего телепередачи «Футбольный клуб». В последние годы он занимался своим YouTube-каналом, а также руководил любительской медиакомандой «Эгриси».