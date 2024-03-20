Какую цитату Василия Уткина вы запомнили больше всего?

Василий Уткин – легенда спортивной журналистики. За свою карьеру комментатор выдал невероятное количество прекрасных цитат. Многие стали мемами, многие – просто навсегда нам запомнились. Чтобы собрать все цитаты Василия, наверное, не хватило бы даже книги. Пришлось бы выпускать второй том. Мы отобрали несколько. Выбирайте, какая вам запомнилась больше всего. А если такой нет – обязательно пишите в комментарии.

В ходе голосования цитаты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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