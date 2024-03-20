Какую цитату Василия Уткина вы запомнили больше всего?
А какой репортаж?
Василий Уткин – легенда спортивной журналистики. За свою карьеру комментатор выдал невероятное количество прекрасных цитат. Многие стали мемами, многие – просто навсегда нам запомнились. Чтобы собрать все цитаты Василия, наверное, не хватило бы даже книги. Пришлось бы выпускать второй том. Мы отобрали несколько. Выбирайте, какая вам запомнилась больше всего. А если такой нет – обязательно пишите в комментарии.
В ходе голосования цитаты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Рейтинг: какую цитату Василия Уткина вы запомнили лучше всего?
1 место
«Атлетик» – «Шальке» – 2:2. Лига Европы, 1/4 финала. 5 апреля 2012 года
«Го-о-ол! Ибай Гомес… Звучит как призыв».
2 место
«Барселона» – «Реал» – 2:1. Чемпионат Испании. 22 марта 2015 года
«Падение Неймара – это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает».
3 место
ЦСКА – «Урал» – 3:1. Чемпионат России. 4 мая 2015 года
«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич».
4 место
«Челси» – «Барселона» – 1:0. Лига чемпионов, полуфинал. 18 апреля 2012 года
«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём!»
5 место
«Ювентус» – «Реал» – 3:1. Лига чемпионов, полуфинал. 14 мая 2003 года
«Какова Буффонада, а! Он ещё этот мяч хотел намертво взять, шельмец!»
6 место
«Манчестер Юнайтед» – «Реал» – 4:3. Лига чемпионов, 1/4 финала. 23 апреля 2003 года
«Хет-трик Роналдо, блистательно! Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю на этот футбол».
Трогательные слова коллег Василия
7 место
«Барселона» – «Реал» – 5:0. Чемпионат Испании. 29 ноября 2010 года
«Завтра будут шутить: «Вы знаете, чем такси отличается от «Реала»? – «Чем?» – «В такси помещается четыре!»
8 место
«Барселона» – «Реал» – 1:2. Чемпионат Испании. 21 апреля 2012 года
«Эль класико» – это матч, в котором играют две команды, а выигрывает «Барселона».
9 место
Англия – Тринидад и Тобаго – 2:0. ЧМ-2006. 15 июня 2006 года
«Может быть, тут одна проблема у англичан, всё-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно».
10 место
«Барселона» – «Реал» – 1:3. Кубок Испании, полуфинал. 26 февраля 2013 года
«Арбелоа… Дриблинг Арбелоа! Я видел дриблинг Арбелоа! Ух ты, ничего себе».
11 место
«Барселона» – «Реал» – 2:1. Чемпионат Испании. 22 марта 2015 года
«А чего же вы здесь хотели-то? Ну да, была попытка угадать, что сейчас будет пас, и перехватить мяч. А у меня однажды была попытка поздравить девушку с 8 марта. И ничего – попал в обезьянник. Чего ни случится в жизни взрослого мужчины».
12 место
«Луч-Энергия» – ЦСКА – 0:4. Чемпионат России, 18 ноября 2006 года
«Вот Красич идёт по флангу, и идёт очень быстро. Совершенно понятно, что последует навес. Двое армейцев набегают в должную зону, и Карвальо забивает гол. Чемпионский, «золотой». А теперь смотрите, что делает Семочко. Может, он у дальней штанги кошелёк оставил на время игры и пошёл проверить. Может, в конце концов, у него примета такая: на 15-й минуте к штанге подбегать. Вот так ЦСКА стал чемпионом. Сказочке конец, а кто слушал – молодец».
13 место
«Манчестер Юнайтед» – «Реал» – 4:3. Лига чемпионов, 1/4 финала. 23 апреля 2003 года
«Уложено. Упаковано. Завёрнуто в подарочную упаковку. Перевязано бантиком. Получите, Икер Касильяс».
14 место
«Спартак» – «Рубин» – 1:0. Чемпионат России. 26 апреля 2015 года
«Я видел дриблинг Инсаурральде, друзья мои! Жизнь никогда не будет прежней!»
15 место
ЦСКА – «Амкар» – 2:0. Чемпионат России. 9 августа 2015 года
«Пауза на водопой. Думаю, она связана с тем, что пауза в игре возникла. И судья решил: «А не выпить ли нам, друзья?»
16 место
Англия – Тринидад и Тобаго – 2:0. ЧМ-2006. 15 июня 2006 года
«Эшли Коул делает великолепный пас, просто блестящий пас на Крауча. Расти, Крауч! Ты должен быть ещё выше, Крауч!»
17 место
Россия – Швеция – 2:0. Чемпионат Европы. 18 июня 2008 года
«А вы обратили внимание, друзья мои, как прекрасно двусмыслен на нашей трибуне Пётр Первый? Победитель шведов, учившийся у голландцев».
18 место
«Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0. Чемпионат России. 4 декабря 2015 года
«У «Спартака» есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть».
19 место
«Спартак» – «Базель» – 1:1. Лига Европы, 1/16 финала. 24 февраля 2011 года
«Давай, Дзюба! Ну давай же, заканчивай это!.. Ну хотя бы так. О боже!»
20 место
«Манчестер Юнайтед» – «Реал» – 4:3. Лига чемпионов, 1/4 финала. 23 апреля 2003 года
«Ван Нистелрой… обезмячили его».
21 место
«Барселона» – «Лион» – 3:0. Лига чемпионов. 19 сентября 2007 года
«Жуниньо Пернамбукано, ну-ка впернамбукань!»
22 место
«Спартак» – «Рубин» – 1:0. Чемпионат России. 26 апреля 2015 года
«На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее».
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