Видео. Короткая программа Метёлкиной и Берулавы с лучшим результатом в их карьере

Фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступающие за Грузию, стали пятыми в короткой программе чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада). Судьи оценили их выступление в 72,02 балла.

Этот результат стал лучшим в карьере спортивной пары. Они работают вместе с лета 2023 года. Сами фигуристы признались, что были удивлены выставленной оценке.

Напомним, первой в короткой программе стала канадская пара фигуристов Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Они получили за выступление 77,48 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы в рамках чемпионата мира — 2024.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.