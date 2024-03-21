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Монреаль. Спортивные пары. Произвольная программа
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ЧМ-2024 по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

ЧМ-2024 по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть
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В ночь с 21 на 22 марта на ледовой арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) спортивные пары представят свои произвольные программы. Выступления пройдут в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года. Начало прокатов — в 1:10 мск.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
22 марта 2024, пятница. 01:10 МСК
Не началось

По итогам выступлений с короткой программой лидерами являются канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, получившие от судей 77,48 балла. Второе место занимает спортивная пара Рику Миуры и Рюити Кихары из Японии. Спортсмены набрали 73,53 балла. Замыкает тройку сильнейших пара из Италии Сара Конти и Никколо Мачи с результатом 72,88 балла. Немецкая фигуристка Минерва Хазе и экс-россиянин Никита Володин стали четвёртыми по итогам короткой программы, получив от судей 72,10 балла.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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