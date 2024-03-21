Анна Щербакова поделилась видео с операции под наркозом

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась видео с операции на голеностопе. 19-летняя российская спортсменка записала ролик, находясь на операционном столе во время хирургического вмешательства.

«Я лежу на операционном столе. У меня прямо сейчас проходит операция. Закрыли обзор и не разрешают смотреть на мою ногу. Всё хорошо. Мне принесли рентген. И что там видно, новую связочку мне сделали? Какая красота! Я не чувствую ног, но операция ещё идёт, это новое ощущение. Я спала, но вдруг проснулась. Вот только что мне зашили стопу. Там шурупчики, связочки, всё на месте», — сказала Щербакова в видео, которое опубликовала в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Щербакова рассказала, что операция прошла успешно. Теперь фигуристку ожидает период восстановления. Щербакова не выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2023/2024, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры.