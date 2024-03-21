Александр Энберт анонсировал своё участие в шоу «Кармен» в паре с Туктамышевой

Российская фигуристка, чемпионка России, Европы и мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выступит в паре с Александром Энбертом на шоу «Кармен», которое пройдёт 13-14 апреля в Перми.

«Мы с Лизой готовимся к шоу «Кармен», которое пройдёт в Перми. Будем выступать там вместе. С Лизой работается прекрасно, мы дружим и давно знакомы. Лиза – прекрасный спортсмен, очень координированный, она очень быстро всё схватывает. Вчера мы провели первую тренировку. Как видите – есть результаты. У нас есть ещё месяц до выступления. Думаю, подготовим классные программы», — сообщил в своём телеграм-канале Александр Энберт.

«Кармен» – одна из самых дорогих постановок известного автора и продюсера мировых ледовых шоу Ильи Авербуха. В мероприятии примут участие российские фигуристы, олимпийские чемпионы, победители национальных и международных чемпионатов: Евгения Медведева, Александр Энберт, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк и другие.