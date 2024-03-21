Юрист Анцелиович считает, что решение по апелляции Валиевой появится в ближайшее время

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, почему решение касательно апелляции 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации может появиться в ближайшее время. Апелляция была зарегистрирована швейцарским судом 29 февраля.

«Верховный суд Швейцарии будет рассматривать дело не так долго, как Спортивный арбитражный суд. Думаю, в ближайшее время мы можем уже что-то услышать. Он не будет рассматривать дело по существу, только процессуальные основания, почему решение было вынесено неправильно. Ей (Валиевой) там присутствовать не надо, хотя, конечно, она может это сделать как заявитель. Но чаще всего спортсмены там не участвуют, потому что такой необходимости нет», — приводит слова Анцелиович «РИА Новости Спорт».