Операция «Олимпиада». Как Валиевой снова поехать на Игры после дисквалификации за допинг?

Как бы трудно это ни было принять, но дисквалификация за допинг перечеркнула бóльшую часть результатов Камилы Валиевой во взрослой карьере. Однако необязательно, что на этой печальной ноте закончится весь её путь в большом спорте. Справедливость требует, чтобы она снова поехала на Олимпийские игры и в полной мере насладилась их праздничной атмосферой. Выиграть золото — тоже неплохо, но само участие ещё в одной Олимпиаде станет для неё не меньшей победой.

Безусловно, отобраться на Игры Камиле будет непросто. Возможно, на это уйдёт даже куда больше ментальных ресурсов, нежели физических. Но всё преодолимо. Вопрос — в избрании маршрута. И насколько он получится длинным: вопреки всему добиться путёвки на Олимпиаду-2026 или спокойно готовиться к 2030 году.

Операция «Игры-2026»

Срок дисквалификации Камилы Валиевой истекает 24 декабря 2025-го. Олимпиада в Милане стартует 6 февраля 2026-го. Эти две даты отделяет меньше полутора месяцев, и кажется, что им априори не суждено встретиться в биографии фигуристки. Однако в действительности такое реально. При этом краеугольную роль в этом сыграет не только то, насколько Камиле удастся сохранить спортивную форму за время бана, но и допустят ли наших спортсменов на Игры-2026 в принципе.

Если допустят, то не факт, что получится добыть максимальные три квоты в женском одиночном, равно как и в остальных трёх видах. Для этого необходимо, чтобы наших фигуристов для начала пустили на чемпионат мира — 2025, по результатам которого между странами и распределятся квоты в Милан. К сожалению, не заметно, чтобы Международный союз конькобежцев (ISU) созрел для возвращения России на свои турниры. А значит, не исключено, что нашим ребятам на льготной основе выделят по одной олимпийской квоте в каждой дисциплине, и это уже будет считаться удачей. В таком случае борьба Камилы за право поехать на главный старт четырёхлетия существенно осложнится. А ведь отвоевать и одну из трёх путёвок после почти двухлетнего отсутствия на соревнованиях — задача со звёздочкой.

Камила Валиева на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Допустим, на Олимпиаду мы едем и попали ранее на чемпионат мира — 2025. В женском одиночном у нас три квоты. Камиле не нужно быть сильнейшей, но автоматически, разумеется, за ней не закрепят место в олимпийской сборной. Надо туда отобраться. В идеале на чемпионате России в конце декабря 2025-го. И здесь наша федерация фигурного катания при желании способна помочь Камиле, установив подходящие для неё даты турнира. Например, с четверга 25-го по воскресенье 28 декабря. Традиционно национальное первенство фигуристов у нас и так проходит в последнюю полную неделю декабря, если на неё не выпадает 31-е. Так что, по сути, сдвигать состязания ради Камилы не понадобится.

Другое дело, что отобраться по правилам на этот чемпионат России она никак не успеет. В руках федерации — пропустить спортсменку вне конкурса. Дальше всё будет зависеть от прокатов Камилы и других девушек. Претенденток на топ-3 намечается много: Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Софья Акатьева, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Жилина. Может быть, Майя Хромых и кто-то из текущих юниорок, которым исполнится 17 лет до 1 июля 2025-го. Но, несмотря на приличный список соперниц, благодаря поднятию возрастного ценза конкуренция не выглядит слишком страшной. Нет никаких гарантий, что обладательницы ультра-си сохранят их до Олимпиады. Если Камила выдаст уверенные выступления с тройными, то этого, вероятно, хватит, чтобы добыть билет в Милан.

Тренироваться на износ при этом на протяжении всего периода бана ей не нужно. Главное — не допустить случайных травм и поддерживать хорошую форму, занимаясь на частных катках. С 24 октября 2025-го она на абсолютно законных основаниях сможет вновь готовиться под руководством Этери Тутберидзе на новом катке в Ясеневе, и именно тогда появится смысл в интенсивных тренировках с прицелом на Олимпийские игры.

Если же поехать на чемпионат России всё-таки не получится или прокаты сложатся там не лучшим образом, то федерация может устроить для Камилы закрытый просмотр и отправить на Игры по решению тренерского совета. Испытать фигуристку на чемпионате Европы — 2026, по аналогии с тем, как это было с Евгенией Медведевой в 2018-м, вряд ли удастся: скорее всего, она не успеет заранее набрать для этого так называемый технический минимум на одном из соревнований под эгидой ISU. Для поездки на Олимпиаду он также понадобится, но с этим проблем будет меньше. Главное — завоевать саму путёвку в Милан.

А если олимпийская квота будет всего лишь одна? Пробьётся ли Камила сквозь других девушек, подготовка которых всё это время не была осложнена дисквалификацией за допинг? Последуем девизу Димы Билана и скажем: «Невозможное — возможно».

Вспомним ещё раз про поднятие возрастного ценза до 17 лет — Камиле это на руку. Железной стабильности на ультра-си из взрослых девушек у нас сейчас никто не показывает. В том числе и Аделия Петросян, которой на данный момент 16. Можно осмелиться предположить, что наша федерация способна даже дать Камиле некую фору при определении, кого отправить на Олимпиаду в Милане. За былые заслуги, коих у Камилы достаточно.

Операция «Игры-2030»

При всём усердии Камилы и благосклонности со стороны руководства федерации пробиться на Олимпиаду-2026 у неё может так и не выйти. Это, правда, очень громкий вызов после долгого отсутствия соревновательного опыта и тем более привычного тренировочного режима.

Но разве нельзя нацелиться на 2030 год? Елизавета Туктамышева пережила три олимпийских отбора, последний — в 25 лет. Камиле в феврале 2030-го будет всего 23 года. Разве это много? Через шесть лет у нас наверняка станет больше девушек, катающихся и после 18, и после 20. Камила благополучно постепенно вольётся обратно в соревновательный процесс и без лишнего давления подготовится за четыре года к Играм. Шаг за шагом восстановит своё лидерство на мировой арене и покажет пример великолепной долгой карьеры.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Но что делать, если в 2026-м Камила не попадёт на Олимпиаду просто потому, что нашу страну туда не допустят? Или не во всех дисциплинах, включая фигурное катание? Спасением в такой ситуации станет переход в сборную другой страны. Тогда олимпийская путёвка будет у Камилы практически в кармане. При переходе сразу после окончания бана карантин сидеть ей не понадобится, ибо и на международных, и на внутренних стартах она давно не каталась. Весомых причин у нашей федерации удерживать её на найдётся: все её громкие взрослые титулы аннулированы, даже звание чемпионки России. Вспомним и про недавнее предложение Канады значительно упростить переходы фигуристов под флаги других государств. Рассматривать данный вопрос ISU собирается уже этим летом.

Выступать Камила могла бы, например, за сборную Грузии, с которой Этери Тутберидзе как раз активно сотрудничает. Из взрослых за Грузию в данный момент катаются Анастасия Губанова и Алина Урушадзе, которые тренируются тоже в России. Конкурентки для Камилы они не самые серьёзные.

Ещё одна грузинка из Казани — 14-летняя Инга Гургенидзе — более опасна, так как владеет тройным акселем. Но пока Инга продемонстрировала всего две чистые попытки этого прыжка, и все они остались в прошлом сезоне. Сейчас же дела у Инги не только с ультра-си, но и с другими прыжками довольно плохи. Вернётся ли к ней и без того совершенно нестабильный триксель позже? Сомнительно. Так что занять место под солнцем в сборной Грузии Камиле более чем реально.

Важный плюс в переходе именно под флаг Грузии, кстати, успешный кейс Губановой в быстром получении там паспорта. Иметь гражданство страны, которую представляешь на Олимпиаде — обязательно. Поэтому скорость и простота его получения играют огромную роль.

Переход в другую сборную может стать для Камилы также запасным вариантом, если наша страна благополучно вернётся на международную арену, но пробиваться через внутреннюю конкуренцию покажется спортсменке и её тренерам слишком рискованным предприятием. Одно дело не отобраться на Игры-2026 из-за того, что слишком мало было времени на подготовку и/или наличия одной квоты. И другое — пролететь мимо Олимпиады-2030, потому что подрастёт крайне сильное поколение в лице нынешних юниорок. Успехи 12-летних Маргариты Базылюк и Елены Костылевой на текущих юниорских и детских турнирах обещают превратить отбор на главные старты среди одиночниц в настоящие «голодные игры».

Заранее оценить уровень будущего соперничества, конечно, трудно. Но Камила может прицениться к нему, откатав за Россию пару сезонов после завершения дисквалификации. Если за это время она не застолбит за собой железный первый-второй номер сборной, то с чистой душой поменяет спортивное гражданство.

Ну, а мы будем болеть за неё на Олимпиаде, под каким бы флагом она ни каталась. Потому что она заслуживает вторые Игры, как никто другой.