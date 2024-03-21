Японский фигурист Сёма Уно захватил лидерство на ЧМ-2024, Илья Малинин идёт 3-м

В Монреале (Канада) мужчины вступили в борьбу за медали чемпионата мира – 2024 по фигурному катанию. По итогам прокатов коротких программ лидерство в соревнованиях захватил действующий обладатель титула японец Сёма Уно. Он успешно приземлил четверной флип, каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2024, Монреаль. Мужчины. Короткая программа

Сёма Уно (Япония) — 107,72 балла. Юма Кагияма (Япония) — 106,35. Илья Малинин (США) — 105,97.

Из неожиданных итогов прокатов КП у мужчин стоит выделить 19-е место двукратного чемпиона Европы француза Адама Сяо Хим Фа. Он получил от судей лишь 77,49 балла. Адам допустил много помарок по ходу КП, в частности упал с четверного тулупа, тем самым потеряв каскад.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.