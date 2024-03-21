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Японский фигурист Сёма Уно захватил лидерство на ЧМ-2024, Илья Малинин идёт 3-м

Японский фигурист Сёма Уно захватил лидерство на ЧМ-2024, Илья Малинин идёт 3-м
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В Монреале (Канада) мужчины вступили в борьбу за медали чемпионата мира – 2024 по фигурному катанию. По итогам прокатов коротких программ лидерство в соревнованиях захватил действующий обладатель титула японец Сёма Уно. Он успешно приземлил четверной флип, каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2024, Монреаль. Мужчины. Короткая программа

  1. Сёма Уно (Япония) — 107,72 балла.
  2. Юма Кагияма (Япония) — 106,35.
  3. Илья Малинин (США) — 105,97.
Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Мужчины. Короткая программа
21 марта 2024, четверг. 18:10 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
107.72
2
Юма Кагияма
Япония
106.35
3
Илья Малинин
США
105.97

Из неожиданных итогов прокатов КП у мужчин стоит выделить 19-е место двукратного чемпиона Европы француза Адама Сяо Хим Фа. Он получил от судей лишь 77,49 балла. Адам допустил много помарок по ходу КП, в частности упал с четверного тулупа, тем самым потеряв каскад.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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