«В целом я доволен своим катанием». Илья Малинин — о короткой программе на ЧМ

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате мира-2024 в Монреале (Канада).

«В целом я очень доволен своим катанием. Знаю, что мог бы выступить намного лучше. Приехать сюда было тяжело, недавно у меня были травмы, и было неясно, смогу ли я приехать на чемпионат. Окончательное решение было принято на прошлой неделе. Я чувствую себя намного лучше, атмосфера мероприятия и адреналин, безусловно, помогают.

Мне не удалось увидеть катание Юмы Кагиямы и Сёмы Уно, но я слышал их оценки и доволен ими. Мы все дружим друг с другом и хорошо ладим», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Илья Малинин занял третье место в короткой программе. Лидирует в соревнованиях мужчин японский фигурист Сёма Уно. На втором месте — ещё один представитель Японии Юма Кагияма.

Напомним, с 20 по 23 марта в Монреале проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Российские и белорусские спортсмены не допущены на него по решению ISU.