«Наконец я собрал всё воедино». Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе — о прокате в КП на ЧМ-2024

21-летний грузинский фигурист Ника Эгадзе, представляющий тренерский штаб Этери Тутберидзе, прокомментировал седьмое место в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Монреале (Канада) с 20 по 23 марта.

«Наконец-то я собрал всё воедино. Раньше это всегда были нервы. Мои тренеры сказали, что мне нужно выйти и показать, что я могу на практике, и я так рад, что сделал это. Я практикую четверной лутц и четверной флип, но они пока нестабильны. В следующем сезоне я хочу попробовать новый стиль, больше ничего романтического.

Я также хочу поработать над своими компонентами», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.

По итогам прокатов коротких программ лидерство в соревнованиях захватил действующий обладатель титула японец Сёма Уно. Его соотечественник Юма Кагияма занимает вторую строчку, американский фигурист Илья Малинин — третий.