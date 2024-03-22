«Володин — лучший партнёр в мире». Хазе — о завоевании бронзы чемпионата мира

Фигуристка Минерва Хазе поделилась эмоциями после проката вместе с экс-россиянином Никитой Володиным на чемпионате мира, который проходит в Монреале, Канада. Девушка заявила, что её партнёр является лучшим в мире.

«Чувства просто прекрасные. Никита — лучший партнёр в мире. Это наш первый чемпионат мира в паре, и мы выиграли медаль. Мы суперсчастливы. Мы вынесли урок с европейских соревнований. Я переживала гораздо меньше. В этот раз мы не думали о возможном завоевании медали, и вот это случилось. Прокат первыми тоже помог нам сегодня», — приводит слова Хазе Golden Skate в своих социальных сетях.

Напомним, Хазе и Володин завоевали бронзовые медали по итогам произвольной программы спортивных пар. Спортсмены показали результат 210,40.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.