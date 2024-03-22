Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монреаль. Танцы на льду. Ритм-танец
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Володин — лучший партнёр в мире». Хазе — о завоевании бронзы чемпионата мира

«Володин — лучший партнёр в мире». Хазе — о завоевании бронзы чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Минерва Хазе поделилась эмоциями после проката вместе с экс-россиянином Никитой Володиным на чемпионате мира, который проходит в Монреале, Канада. Девушка заявила, что её партнёр является лучшим в мире.

«Чувства просто прекрасные. Никита — лучший партнёр в мире. Это наш первый чемпионат мира в паре, и мы выиграли медаль. Мы суперсчастливы. Мы вынесли урок с европейских соревнований. Я переживала гораздо меньше. В этот раз мы не думали о возможном завоевании медали, и вот это случилось. Прокат первыми тоже помог нам сегодня», — приводит слова Хазе Golden Skate в своих социальных сетях.

Напомним, Хазе и Володин завоевали бронзовые медали по итогам произвольной программы спортивных пар. Спортсмены показали результат 210,40.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
22 марта 2024, пятница. 01:10 МСК
Окончено

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Материалы по теме
Экс-россиянин Володин — о короткой программе на ЧМ: половина дела сделана
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android