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Экс-россиянин Володин — о короткой программе на ЧМ: половина дела сделана

Экс-россиянин Володин — о короткой программе на ЧМ: половина дела сделана
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Сегодня, 20 марта, проходят выступления спортивных пар в короткой программе в рамках чемпионата мира в Монреале (Канада). Спортсмены выступают в «Белл-центре». Фигуристы, представляющие Германию, Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин получили 72,10 балла и вышли на промежуточное первое место.

Минерва Фабьенне Хазе: Здесь было здорово кататься, энергетика на арене была потрясающей и помогла нам. Это было так весело, и я думаю, что это было самое эмоциональное выступление на этом турнире. Я с самого начала старалась расслабиться и получать удовольствие, мне хотелось полностью насладиться программой, потому что мы катали её в последний раз.

Володин: Половина дела сделана, и я доволен первыми 50%.

Напомним, с 20 по 23 марта в Монреале проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Российские и белорусские спортсмены не допущены на него по решению ISU.

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