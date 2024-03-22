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40-летняя Стеллато-Дудек стала самой возрастной женщиной-призёром ЧМ во всех дисциплинах

40-летняя Стеллато-Дудек стала самой возрастной женщиной-призёром ЧМ во всех дисциплинах
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Канадская фигуристка Динна Стеллато-Дудек установила уникальное достижение благодаря своей победе в произвольной программе чемпионата мира, который проходит в Монреале, Канада. 40-летняя спортсменка стала самым возрастным призёром мировых первенств среди женщин во всех дисциплинах.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
22 марта 2024, пятница. 01:10 МСК
Окончено

Стеллато-Дудек выступила в произвольной программе спортивных пар вместе с Максимом Дешамом. Вместе канадцы показали результат 221,56. У занявших второе место японцев Рику Миуры и Рюити Кихары оценка 217,88. У бронзовых призёров Минервы Хазе и Никиты Володина — 210,40.

Стеллато-Дудек никогда ранее в своей карьере не завоевывала медали чемпионатов мира. Победа на домашнем мировом первенстве в 2024 году стала для неё первой.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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