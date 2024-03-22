Японская пара не вышла на награждение ЧМ. Партнёра увезли на капельницу

Японская пара фигуристов Рюити Кихара и Рику Миура не смогла присутствовать на церемонии награждения и пресс-конференции после произвольной программы пар на чемпионате мира в Монреале, Канада, из-за проблем со здоровьем у партнёра.

«Рюити и Рику чрезвычайно гордятся своим выступлением. Рюити кашлял, у него началось головокружение из-за низкого уровня сахара в крови. Он не мог удержать равновесие. Врачи решили, что лучшим вариантом будет положить его на носилки. Они подключали его к капельнице, и сейчас он чувствует себя лучше», — приводит слова тренера пары Бруно Маркотта пресс-служба ISU.

Напомним, Кихара и Миура завоевали серебряные медали чемпионата мира, набрав 217,88 баллов. Победившие канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам получили оценку 221,56.

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