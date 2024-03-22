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Бывший российский фигурист Володин взял бронзу ЧМ в паре с Минервой Хазе. Видео

Бывший российский фигурист Володин взял бронзу ЧМ в паре с Минервой Хазе. Видео
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Немецкая фигуристка Минерва Хазе и экс-россиянин Никита Володин стали бронзовыми призёрами чемпионата мира — 2024 в Монреале (Канада).

По сумме выступлений с короткой и произвольной программой Хазе и Володин набрали 210,40 балла. Победителями соревнований спортивных пар стали канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (221,56).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы фигуристов.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале проходит с 20 по 24 марта. В соревнованиях не принимают участия российские и белорусские спортсмены по решению ISU, которая таким образом отреагировала на ситуацию на Украине.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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