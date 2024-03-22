Даниелян: хочу сделать четверной аксель для себя, нет цели вставлять его в программу

Российский фигурист Артур Даниелян, призёр чемпионатов Европы и России, подвёл итоги сезона-2023/2024, отметив, что собирается продолжить попытки прыгнуть четверной аксель, а также рассказал, следит ли за чемпионатом мира, проходящим в Монреале (Канада).

«Итоги сезона? Сложно сказать. Я нахожусь в процессе лечения, но продолжаю поддерживать форму, потому что есть желание выступить на последнем старте, на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. И, соответственно, я буду отталкиваться от того, какие рекомендации мне дадут врачи. Но я хочу выступить. Я хочу поставить какую-то симпатичную точку в этом сезоне, потому что, как показывает практика, я умею прыгать. Но пока только в шоу.

Слежу ли я за чемпионатом мира? Да, слежу, мужчин смотрел вчера, девушек смотрел. Я фанат фигурного катания, мне лишний раз посмотреть соревнования, будь то новисы или чемпионат мира, не играет никакой роли. Мне это интересно.

Держу ли связь с Анастасией Губановой? Конечно. Посылаю ей лучи поддержки, и мы все держим за неё кулачки, чтобы она получила удовольствие уже в произвольной программе.

Буду ли продолжать попытки прыгнуть четверной аксель? Да, буду. Но я его не так часто кручу. Когда я налегке, я пойду и попробую, мне позволяет сделать это крутка. Но надо немножко подстроиться под технику. Я его для себя хочу сделать, у меня нет цели его в программу вставлять. Просто галочку поставить в этой карьере фигурнокатательной», — передаёт слова фигуриста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.