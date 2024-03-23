Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ритм-танец Дэвис и Смолкина на чемпионате мира: они идут 12-ми

В пятницу, 22 марта, в Монреале (Канада) стартовали соревнованиях танцоров на льду в рамках чемпионата мира по фигурному катанию. Спортсмены представили ритм-танец. Бывший российский дуэт, ныне представляющий Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, после этого выступления идёт на 12-м месте.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката ритм-танца Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным на чемпионате мира.

За ритм-танец Дэвис и Смолкин получили 74,46 балла. У промежуточных лидеров, американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, сейчас 90,08 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2024, Монреаль. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) — 90,08 балла.

2. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 87,52.

3. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) — 86,51.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.