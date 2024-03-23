Губанова оценила свой прокат в произвольной программе ЧМ-2024 после 20-го места в короткой

Чемпионка Европы — 2023 и обладательница серебряной медали чемпионата Европы — 2024 экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, прокомментировала свой прокат в произвольной программе на чемпионате мира — 2024 в канадском Монреале.

«Я очень рада, что сезон закончился. Более или менее довольна сегодняшним катанием, но оно не было идеальным. Жизнь есть жизнь, и в целом я всё ещё думаю, что провела хороший сезон. Новая Олимпиада не за горами, и я буду готовиться к ней. Сделаю две новые программы. У меня уже есть кое-какие идеи, но они останутся в секрете», — сказала Губанова.

Произвольную программу на ЧМ-2024 в Монреале Анастасия Губанова завершила с показателем 123,76 балла, что позволило ей набрать суммарные 182,42. Ранее фигуристка заняла 20-место по итогам короткой программы, набрав 58,66 балла.