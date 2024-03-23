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Губанова оценила свой прокат в произвольной программе ЧМ-2024 после 20-го места в короткой

Губанова оценила свой прокат в произвольной программе ЧМ-2024 после 20-го места в короткой
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Чемпионка Европы — 2023 и обладательница серебряной медали чемпионата Европы — 2024 экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, прокомментировала свой прокат в произвольной программе на чемпионате мира — 2024 в канадском Монреале.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Женщины. Произвольная программа
23 марта 2024, суббота. 01:00 МСК
Идёт
1
Цу-Хань Тин
Китайский Тайбэй
2
Нелла Пелконен
Финляндия
3
Миа Каролине Риса Гомес
Норвегия

«Я очень рада, что сезон закончился. Более или менее довольна сегодняшним катанием, но оно не было идеальным. Жизнь есть жизнь, и в целом я всё ещё думаю, что провела хороший сезон. Новая Олимпиада не за горами, и я буду готовиться к ней. Сделаю две новые программы. У меня уже есть кое-какие идеи, но они останутся в секрете», — сказала Губанова.

Произвольную программу на ЧМ-2024 в Монреале Анастасия Губанова завершила с показателем 123,76 балла, что позволило ей набрать суммарные 182,42. Ранее фигуристка заняла 20-место по итогам короткой программы, набрав 58,66 балла.

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