Губанова: чемпионат мира получился не таким, каким бы мне хотелось

Чемпионка Европы 2023 года, представительница Грузии Анастасия Губанова подвела итоги сезона и рассказала о будущих планах.

«Я счастлива, что сезон закончился. Да, чемпионат мира получился не таким, каким бы мне хотелось, но хорошо, что я смогла реабилитироваться в произвольной программе. Так что сезон всё равно завершаю с улыбкой, в нём было много хорошего. Впереди отпуск и постановка новых программ. И свадьба, надо начать её готовить – я ведь ещё даже не выбрала платье. Все мысли были вокруг соревнований, но теперь свободного времени будет больше. Праздновать свадьбу будем с близкими в Санкт-Петербурге», – сказала Губанова в интервью Sports.

Чемпионат мира в Монреале проходит с 20 по 23 марта. По решению ISU, вызванному политическими причинами, в соревнованиях не принимают участия спортсмены из Российской Федерации и Беларуси. Губанова, представляющая Грузию, заняла на данном ЧМ лишь 13-е место с 182,42 балла.