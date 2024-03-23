Чок и Бэйтс: рано или поздно мы получим медали командного турнира ОИ-2022

Американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, лидеры чемпионата мира после ритм-танца, прокомментировали своё стартовое выступление на турнире, а также высказались по поводу получения медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года. После пересмотра результатов из-за допингового дела россиянки Камилы Валиевой сборная США получила золото соревнований.

Чок: Сегодня был лучший прокат нашего ритм-танца в сезоне, мы с радостью снова погрузились в атмосферу 80-х. Макияж, прически, музыка – это было классное время. Нам очень помогла публика, это был очень теплый прием. Мы живём в Монреале последние пять лет, он стал нашим вторым домом. Но удивительно, я впервые на этой арене, при этом мы живём в отеле и ездим на каток на соревновательном шаттле – поэтому у нас полное ощущение, что мы улетели куда-то на чемпионат мира.

Бейтс: Мы так долго ждали чемпионата мира в Монреале – ещё со времен пандемии. В зале столько друзей и родных. Мы выходили сегодня получить огромное удовольствие, нам хотелось развлечь публику, мне кажется, нам удалось. Но главной победой я считаю то, что после одиннадцати совместных чемпионатов мира с Мэдисон, мы до сих пор обожаем то, что делаем. Нам не надоело, мы ровно так же ловим кураж и драйв.

Чок: Давит ли на нас титул чемпионов мира? Я решила, что я вообще не буду думать об этом. Это новый сезон, новый программы, новые турниры. Наверное, если начать об этом много думать, эта мысль может и придавить. Так что я просто сменила образ мыслей.

Бейтс: Есть ли у нас какие-то новости про медали командника в Пекине-2022? Нет, мы обычно всё узнаем из прессы. Рано или поздно мы их получим, но мы полностью сфокусированы на чемпионате мира – и ни о чём больше не думаем. Мы гордимся тем, как мы заканчиваем наш очередной сезон и нашей долгой карьерой в спорте.

Чок: Мы не строим далеких планов. Мы не думаем про Олимпиаду или следующий сезон – максимум про завтрашний день. Из главных событий в будущем – наша свадьба в июне. Я уже выбрала платье, так что после чемпионата миры мы займемся подготовкой к свадьбе.

Слова спортсменов приводит Sports.ru.

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