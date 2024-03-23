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Видео победного проката Каори Сакамото в произвольной программе на ЧМ-2024

Видео победного проката Каори Сакамото в произвольной программе на ЧМ-2024
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Сегодня, 23 марта, ночью в Монреале (Канада) завершились соревнования женщин-одиночниц, проходившие в рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2024. Победу на турнире одержала японка Каори Сакамото, которая по сумме двух программ обошла ближайших преследовательниц в итоговом протоколе более чем на 10 баллов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Каори Сакамото в произвольной программе на чемпионате мира, который принёс спортсменке победу на турнире.

Отметим, что для 23-летней японки это третья подряд победа на мировом первенстве. Она стала первой спортсменкой почти за 60 лет, которой удалось добиться такого результата.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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