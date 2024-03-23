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Видео произвольной программы Анастасии Губановой на чемпионате мира в Монреале

Сегодня, 23 марта, в Монреале (Канада) в рамках чемпионата мира по фигурному катанию завершились соревнования в женском одиночном катании. Спортсменки представили произвольные программы. По итогам двух выступлений бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, которая ныне выступает за Грузию, стала 13-й, проиграв победительнице, японке Каори Сакамото, более 40 баллов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Анастасии Губановой в произвольной программе на чемпионате мира.

Отметим, что после короткой программы Губанова шла на 20-м месте.

Напомним, второе место на чемпионате мира заняла американка Изабо Левито, третьей стала представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.