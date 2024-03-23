Фото: эмоциональная реакция Сакамото после победы на чемпионате мира — 2024 в Монреале

Японская фигуристка Каори Сакамото, которая сегодня, 23 марта, победила на чемпионате мира по фигурному катанию — 2024, проходящем в Монреале (Канада), эмоционально отреагировала на свой триумф.

Сакамото впервые стала чемпионкой мира в 2022 году, в прошлом сезоне она защитила титул, а в этом вновь стала лучшей на чемпионате мира, превзойдя ближайшую соперницу более чем на 10 баллов по сумме двух программ.

Отметим, что второй на чемпионате мира в 2024 году стала американка Изабо Левито, а замкнула тройку сильнейших представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён. Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла на данном ЧМ лишь 13-е место с 182,42 балла.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.