Илья Малинин исполнил четверной аксель на тренировке перед ПП на ЧМ-2024

Двухкратный чемпион США Илья Малинин во время тренировки перед произвольной программой на чемпионате мира, который с 20 по 24 марта проходит в Монреале (Канада), исполнил четверной аксель.

Напомним, что Малинин является первым человеком в мире, который успешно сделал этот элемент и вставил его в свои соревновательные программы. При этом на чемпионате мира 2024 в короткой программе американский фигурист отказался от исполнения этого прыжка, сделав упрощённый для себя контент: четверной тулуп, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и обычный тройной аксель.

Техническая оценка без четверного акселя (105,97) не позволила Малинину обойти занимающих первое и второе место японцев — Сёму Уно и Юму Кагияму с 107,72 и 106,35 баллами соответственно.