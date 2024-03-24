Вайцеховская: смотря на баллы мужчин на ЧМ, понимаю, что судьи в России оценивают честно

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями о баллах на внутрироссийских стартах.

Многие болельщики и зрители считают, что оценки спортсменов на соревнованиях в России являются завышенными, так как подобным способом Федерация стремится поддерживать фигуристов в условиях отстранения. Однако журналистка уверена, что при наличии определённого технического контента российские фигуристы получают абсолютно нормальные баллы. Это могут подтвердить оценки за короткие программы у мужчин на идущем в это время ЧМ-2024.

«Мужские соревнования на ЧМ я люблю прежде всего за то, что они очень наглядно обрисовывают тот must have, который должен быть у претендента на что-то более серьёзное, чем «просто участие». Прежде всего это безупречная во всех смыслах короткая программа.

Именно это я имела в виду, когда где-то в середине сезона писала, применительно к внутрироссийским соревнованиям, что одиничник, имеющий в арсенале два четверных и тройной аксель, должен считать результат 100+ баллов за короткую программу не запредельным, а рядовым. И просто обязан выходить на этот уровень, поскольку в нынешнем одиночном «сотня» давно уже стала нормой. Вчерашние баллы парней с ЧМ — лишнее тому подтверждение. Как и статистика: на прошлом ЧМ было два результата за сотню, на позапрошлом — четыре», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.