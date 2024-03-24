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Адам Сяо Хим Фа оценил свою ПП на ЧМ, после которой он поднялся с 19-го на 3-е место

Адам Сяо Хим Фа оценил свою ПП на ЧМ, после которой он поднялся с 19-го на 3-е место
Getty Images
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Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа рассказал о своём выступлении в произвольной программе на чемпионате мира в Монреале (Канада), по итогам которой спортсмену удалось подняться с 19-го места после короткой программы на 3-е и выиграть бронзовую медаль.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Мужчины. Произвольная программа
24 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.76
2
Юма Кагияма
Япония
309.65
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
284.39

«В этом соревновании было много взлётов и падений, а также много эмоций. Я вообще не ожидал, что выиграю медаль. Это даёт мне большую мотивацию в следующем сезоне. Двухчасовое ожидание после выступления было очень долгим, прежде всего я умирал от голода. На самом деле я не думал о шансе выиграть медаль, просто осознал это, когда увидел результат Сёмы Уно».

Также напомним, что в произвольной программе француз сделал запрещённый элемент — сальто, за что получил два балла штрафа от судей. Без него он также мог бы установить свой личный рекорд в карьере по баллам, полученным в произвольной программе.

«И да, мне пришло в голову, что, возможно, в конце концов, два очка будут иметь значение», — сказал Сяо Хим Фа.

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