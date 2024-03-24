Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сёма Уно оценил свой прокат ПП на ЧМ, который не позволил ему рассчитывать на пьедестал

Сёма Уно оценил свой прокат ПП на ЧМ, который не позволил ему рассчитывать на пьедестал
Аудио-версия:
Комментарии

Двухкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Сёма Уно поделился эмоциями от своего проката произвольной программы. Напомним, после первого дня соревнований спортсмен занимал первое место, однако ошибки в ПП и отличные выступления соперников не позволили японцу даже рассчитывать на пьедестал.

«Я был доволен своей подготовкой к этому чемпионату мира и доволен своей короткой программой. Было бы здорово, если бы мероприятие закончилось после короткой программы, тогда я был бы полностью доволен. Мне бы хотелось сделать моего тренера Стефана Ламбьеля счастливым сегодня. И да, я ещё не принял решения, буду ли продолжать кататься ещё один сезон или нет», — сказал Уно в пресс-зоне после проката.

Также японец рассказал о том, пересматривает ли он свои выступления.

«Эту произвольную программу я никогда не буду пересматривать, ещё 10 лет точно. Но короткую программу с этого чемпионата мира я уже пересмотрел. Свои хорошие выступления я пересматриваю, да», — добавил фигурист.

Материалы по теме
Адам Сяо Хим Фа оценил свою ПП на ЧМ, после которой он поднялся с 19-го на 3-е место
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android