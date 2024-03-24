Сёма Уно оценил свой прокат ПП на ЧМ, который не позволил ему рассчитывать на пьедестал

Двухкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Сёма Уно поделился эмоциями от своего проката произвольной программы. Напомним, после первого дня соревнований спортсмен занимал первое место, однако ошибки в ПП и отличные выступления соперников не позволили японцу даже рассчитывать на пьедестал.

«Я был доволен своей подготовкой к этому чемпионату мира и доволен своей короткой программой. Было бы здорово, если бы мероприятие закончилось после короткой программы, тогда я был бы полностью доволен. Мне бы хотелось сделать моего тренера Стефана Ламбьеля счастливым сегодня. И да, я ещё не принял решения, буду ли продолжать кататься ещё один сезон или нет», — сказал Уно в пресс-зоне после проката.

Также японец рассказал о том, пересматривает ли он свои выступления.

«Эту произвольную программу я никогда не буду пересматривать, ещё 10 лет точно. Но короткую программу с этого чемпионата мира я уже пересмотрел. Свои хорошие выступления я пересматриваю, да», — добавил фигурист.