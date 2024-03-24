Александр Жулин отреагировал на победу Ильи Малинина на чемпионате мира

Двукратный олимпийских призёр в танцах на льду, а сейчас известный тренер Александр Жулин высказался о победе американского фигуриста русского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира — 2024.

«Я такого вообще никогда не видел. Я думал, когда появился Нэйтан Чен, что это какой-то космос, а оказалось, что космос – это Илья Малинин. Я безумно рад, что русский человек Илья Малинин, сын Романа Скворнякова и Татьяны Малининой, всех разорвал. Так будет с каждым!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Илья Малинин, занимавший третье место после первого дня соревнований, в произвольной программе установил мировой рекорд, набрав 227,79 балла, что позволило ему выиграть соревнования и по сумме двух дней набрать на 24 балла больше, чем у ближайшего преследователя.