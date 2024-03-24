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Елизавета Туктамышева — о результатах чемпионата мира: Малинин точно не с нашей планеты

Елизавета Туктамышева — о результатах чемпионата мира: Малинин точно не с нашей планеты
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Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева высказалась о результатах чемпионата мира 2024 года, который с 20 по 24 марта проходил в Монреале (Канада).

«Только сейчас посмотрела мужчин, не зная результатов. Вот это чемпионат мира получился!!!
Илья вообще с нашей планеты?? А какой comeback получился у Адама! Такие истории, конечно, впечатляют…Чего же нам ждать от следующего сезона?» —написала Туктамышева в своих социальных сетях.

Напомним, победителем в соревнованиях мужчин стал американский фигурист Илья Малинин, который набрал 333,76 балла по сумме двух программ. Почти на 25 баллов от него отстал ближайший соперник — серебряный призёр чемпионата мира японец Юма Кагияма (309,65). Третье место на турнире занял француз Адам Сяо Хим Фа, благодаря отличной произвольной программе сумевший подняться с 19-го места после короткой программы на третье итоговое.

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