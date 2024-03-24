Фото: Илья Малинин упал на лёд после исполнения произвольной программы на ЧМ-2022

Двукратный чемпион США Илья Малинин, выступающий в мужском одиночном катании на чемпионате мира 2024 года, проходившего с 20 по 24 марта в Монреале (Канада), после исполнения своей произвольной программы упал на лёд.

Фото: ISU

Напомним, сегодня, 23 марта, американец добился первой для себя победы на мировом первенстве. В прошлом году он исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, но этого не хватило, чтобы перебить пять четверных прыжков (один с ошибкой) Сёмы Уно, который стал триумфатором чемпионата мира — 2023. Малинин тогда занял только третье место.

По итогам этого чемпионата мира Малинин установил свой личный рекорд по сумме двух программ, а также поставил мировой рекорд по баллам в произвольной программе. Прошлое достижение принадлежало другому американцу, олимпийскому чемпиону Нэйтану Чену (224,92 балла, которые он получил на финале Гран-при-2018/2019).