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Тарасова: прокат Малинина на ЧМ — лучшее выступление в истории фигурного катания

Тарасова: прокат Малинина на ЧМ — лучшее выступление в истории фигурного катания
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе Ильи Малинина на чемпионате мира — 2024, который с 20 по 24 марта проходил в Монреале (Канада).

«Не понимаю, зачем обсуждать Малинина. Он — гений! Им можно только восхищаться. Соглашусь с тем, что это было лучшее выступление в истории фигурного катания. Тут даже слово «хорошо» не подходит для описания произошедшего. Фантастическое выступление! Малинин сделал то, что никто не смог сделать до него, и вместе с этим потрясающе катался. Этот мальчик всё сможет!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, вчера, 23 марта, в произвольной программе Малинин выполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. Он набрал 333,76 балла по сумме двух программ и почти на 25 баллов опередил ближайшего соперника — серебряного призёра чемпионата мира японца Юму Кагияму (309,65). Третье место на турнире занял француз Адам Сяо Хим Фа, благодаря отличной произвольной программе сумевший подняться с 19-го места после короткой программы на третье итоговое.

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