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Сакамото: работаю над четверным риттбергером. Хочу быть готова к возвращению россиянок

Сакамото: работаю над четверным риттбергером. Хочу быть готова к возвращению россиянок
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Японская фигуристка Каори Сакамото, трёхкратная чемпионка мира, рассказала, что работает над четверным риттбергером, чтобы подготовить свой технический арсенал к возвращению на международные соревнования российских спортсменок.

«Мы действительно работали над этим прыжком этой зимой, но перед турниром ISU Challenger в Тилбурге в феврале сделали перерыв, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. У меня нет конкретного графика подготовки, я работаю над прыжком в те дни, когда чувствую в себе силы зайти на него. Я не ставлю себе громких целей, скорее, говорю себе: «А что, если попробовать сегодня скрутить на один оборот больше?»

Я хочу быть готова к тому моменту, когда на соревнования вернутся российские девочки, потому что моего сегодняшнего технического арсенала недостаточно для победы, если я буду соревноваться с ними», — приводит слова Сакамото Sports.

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