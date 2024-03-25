Ледовое шоу Авербуха начнётся с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Ледовое шоу Ильи Авербуха, которое пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге, начнётся с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Сообщается, что на мероприятии будут усилены меры безопасности. Напомним, ледовое шоу под названием «Вместе и навсегда» посвящено 50-летию Ильи Авербуха.

22 марта в Красногорске (Московская область) в концертном зале «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», началась стрельба. Позже прогремел взрыв и в здании вспыхнул пожар. По данным Следственного комитета РФ, в результате трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.