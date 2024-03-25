Радионова: было бы больше удивлений, если бы Малинин не выиграл чемпионат мира

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова высказалась о победе американца Ильи Малинина на чемпионате мира по фигурному катанию — 2024 в Монреале (Канада).

«Мне кажется, что победа Ильи Малинина была ожидаема, потому что он был главным фаворитом на золото. Он единственный обладает уникальным элементом — четверным акселем, поэтому у него самый сложный контент. Посреди сезона он достаточно стабильно катался, поэтому, мне кажется, было бы больше удивлений, если бы он не выиграл.

Думаю, что он сам понимал, что едет за золотом, и всё было закономерно, он хорошо себя показал и была прекрасная произвольная. Мы видим результат – мировой рекорд, поэтому он занял то место, на которое рассчитывал», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.