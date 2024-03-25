Место Камилы Валиевой в сборной России остаётся незанятым — источник

Министерство спорта России по неизвестной причине не стало включать одну из резервисток в основной состав национальной команды по фигурному катанию на место получившей дисквалификацию Камилы Валиевой, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на собственные источники.

Стоит отметить, что, помимо престижного статуса, члены сборной России получают заработную плату.

«Изменений относительно включения кого-либо вместо Камилы Валиевой не было», — заявил источник издания.

Напомним, 29 января было объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине. А Валиева в данный момент не имеет права принимать участие в турнирах, которые организует ФФККР. Из состава сборной её, предположительно, исключили 7 марта.