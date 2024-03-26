«Она в очередной раз подтвердила свой статус». Леонова — о третьей победе Сакамото на ЧМ

Серебряным призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о третьей победе японки Каори Сакамото чемпионате мира.

«Судя по короткой программе, я бы не сказала, что она выдаёт в нужное время в нужном месте. Короткая программа была не самая чистая и, конечно, она молодец, что собралась на произвольную. В итоге она оказалась на том месте, которое она заслуживает. Я думаю, она была главной фавориткой этого чемпионата мира. Она в очередной раз подтвердила свой статус.

Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, которой удалось выиграть три чемпионата мира подряд? Если бы наши катались, наверное, это достижение было бы у кого-то из наших. А тут безвыходная ситуация, нас поставили в тупик, мы не можем участвовать и, соответственно, не можем побеждать. Это дело, которое не от нас зависит» — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

23 марта Сакамото победила на чемпионате мира по фигурному катанию — 2024, проходящем в Монреале.