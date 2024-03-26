Леонова — о 12 месте Дэвис/Смолкина на ЧМ: если они показали свой максимум, то они молодцы

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала итоги чемпионата мира — 2024 в Монреале (Канада) для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

— В танцах на льду мы все внимательно следим за Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Как вы считаете, 12-е место для дебюта на чемпионате мира — это успех?

— Конкуренция была очень высокая, поэтому я не знаю, насколько они могли бы быть выше. Если они показали свой максимум, то они молодцы. Да, 12-е место, но с чего-то надо начинать, — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Ранее Леонова высказалась о победе 40-летней фигуристки Динны Сталлато-Дудек в парном катании. фигуристка стала самой возрастной женщиной-призёром чемпионатов мира.