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«Всем бы докататься до 40». Леонова — о достижении Стеллато-Дудек на ЧМ

«Всем бы докататься до 40». Леонова — о достижении Стеллато-Дудек на ЧМ
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о победе на чемпионате мире – 2024 в Монреале (Канада) 40-летней фигуристки Динны Стеллато-Дудек в парном катании.

Таким образом, фигуристка стала самой возрастной женщиной-призёром чемпионатов мира.

«Как я оцениваю её достижение? Только с положительной стороны! Это уникальный случай. Всем бы докататься до 40 (улыбается). Можно только пожелать всем здоровья и брать с неё пример.

Замотивирует ли её пример других спортсменок на возвращения? Всё возможно. Я безумно рада, что у неё всё так сложилось. У неё непростая карьера получилась, и вот так вернуться! Если ты возвращаешься, то нужно возвращаться красиво, и у неё это получилось. Конечно, она может многих замотивировать к возвращению, но есть ещё момент травм, так что тут главное здоровье. Если будет здоровье, то будет и всё остальное», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Свою карьеру Стеллато-Дудек начала в 90-е годы. В нынешнем сезоне 40-летняя фигуристка выиграла Гран-при Китая и Франции, а также чемпионат четырёх континентов в Шанхае.

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