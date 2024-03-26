Володин: после проката Малинина загорелся: «Надо делать четверную подкрутку и выброс»

Бывший российский фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании с Минервой Хазе за Германию, высказался о выступлении 19-летнего американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира — 2024 в Монреале (Канада). Володин подчеркнул, что прокат Малинина мотивирует на работу над новыми элементами.

«Конечно, я смотрел прокат Малинина. Мне кажется, тут комментарии излишни – он просто творит историю, невероятный прокат. Я после этого сразу загорелся: «Всё, надо срочно делать четверную подкрутку и выброс». Мне Минерва кричит: «Успокойся», а я не могу, меня Илья уже этими мыслями заразил (смеётся). Если он свои квады прыгает, почему я не могу партнёршу выбросить на четыре оборота? Так что даже для пар это работает. А если серьёзно, то Илья своими прокатами мотивирует миллионы людей, показывает, что нет ничего невозможного», — сказал Володин.

Напомним, Илья Малинин стал чемпионом мира в мужском одиночном катании. На прошедшем мировом первенстве в Канаде американский спортсмен установил мировой рекорд по баллам за произвольную программу. Хазе и Володин на этом турнире завоевали бронзу в соревнованиях спортивных пар.