Минута молчания на шоу Авербуха в Санкт-Петербурге. Фото

Сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге состоялось ледовое гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

Фото: Личный архив

Шоу началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В этот момент на льду находились все участники мероприятия: фигуристы Ягудин, Костомаров, Тотьмянина и Маринин, Медведева, Тарасова и Морозов, Кондратюк, Домнина и Шабалин, Алиев, Степанова и Букин, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов и многие другие.

Сообщается, что на мероприятии усилены меры безопасности.

Напомним, ледовое шоу под названием «Вместе и навсегда» посвящено 50-летию Ильи Авербуха. Ранее хореограф и продюсер шоу Авербух сообщил о том, что в связи с трагическими событиями в Москве «слова «Вместе и навсегда» стали звучать по-другому».