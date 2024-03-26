Ягудину: думал после «Русского вызова» меня не примут, но здесь устроили овации

Сегодня, 26 ноября, в Санкт-Петербурге проходит ледовое гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

Олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину неожиданно для него устроили овации после выступления под песню «Ne me quittes pas». Отметим, что это победный номер Ягудина с прошлогоднего шоу турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Мне кажется, после 9 марта меня уже и не принимают. Значит, другой народ был», — приводит слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Напомним, после турнира шоу-программ «Русский вызов»-2024 на Ягудина обрушилась волна негатива как от фанатов, так и от некоторых участников турнира. На это Олимпийский чемпион много раз очень бурно и порой даже некультурно реагировал в своих социальных сетях.