Рудковская: ремонтные работы дворца «Ангелы Плющенко» завершились, сейчас усиливаем охрану

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская рассказала о завершении ремонтных работ дворца академии «Ангелы Плющенко» в столичном районе Тропарёво, где в феврале обрушилась крыша, а также об усилении безопасности.

«Мы завершили наши ремонтные работы в московский академии «Ангелы Плющенко». Добавили камеры наблюдения, сейчас консультируемся с правоохранительным органами как правильно ещё больше усилить охрану. По тревожной кнопке — Росгвардия наряд приезжает через 7-10 минут», — написала Рудковская в своих социальных сетях.

Напомним, обрушение крыши ледового дворца произошло прямо по центру катка, занятия академии «Ангелы Плющенко» были временно переведены в другое отделение. Сам дворец был открыт в декабре прошлого года.