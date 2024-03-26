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Рудковская: ремонтные работы дворца «Ангелы Плющенко» завершились, сейчас усиливаем охрану

Рудковская: ремонтные работы дворца «Ангелы Плющенко» завершились, сейчас усиливаем охрану
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Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская рассказала о завершении ремонтных работ дворца академии «Ангелы Плющенко» в столичном районе Тропарёво, где в феврале обрушилась крыша, а также об усилении безопасности.

«Мы завершили наши ремонтные работы в московский академии «Ангелы Плющенко». Добавили камеры наблюдения, сейчас консультируемся с правоохранительным органами как правильно ещё больше усилить охрану. По тревожной кнопке — Росгвардия наряд приезжает через 7-10 минут», — написала Рудковская в своих социальных сетях.

Напомним, обрушение крыши ледового дворца произошло прямо по центру катка, занятия академии «Ангелы Плющенко» были временно переведены в другое отделение. Сам дворец был открыт в декабре прошлого года.

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