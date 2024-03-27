Глава ВАДА: случай с Валиевой был выгоден для изменения антидопингового законодательства

Глава ВАДА поляк Витольд Банька признал, что ситуация с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой была нужна для изменения антидопингового законодательства.

«Ситуация с Валиевой показывает разницу между Россией и другими странами. Я могу точно сказать, что в нормальных странах нет политиков, которые обращаются к средствам массовой информации и говорят: «Нет, нет, она совсем не виновата». А это то, что Кремль сделал с Валиевой. Ну, вы знаете, когда выступил глава государства Владимир Путин и изначально выразил ей доверие. Ведь это высказывание было сделано до проведения расследования, до дисциплинарного решения CAS. Но и после того, как результаты дела были обнародованы (29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. — Прим. «Чемпионата»), россияне и отдельно Путин всё равно сказали, что Валиева невиновна.

После этого мы выдвинули идею с инициативой в отношении нового законодательства. Это было связано с недавним случаем в CAS как раз с российской спортсменкой Камилой Валиевой, которая в прошлом принимала допинг. Да, после этого скандала я взял на себя ответственность за обсуждение этого вопроса. Так что случай с Валиевой был нам выгоден для изменения ранее не особо чёткого законодательства. Именно так мы должны относиться к этому делу», — сказал Банька в видео Вована и Лексуса.