«Я сильно боялась». Фигуристка Двоеглазова — о тренировках в группе Этери Тутберидзе

Победительница российского финала Гран-при-2024, серебряный призёр первенства России среди юниоров Алиса Двоеглазова поделилась воспоминаниями о том, как попала в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Также спортсменка рассказала об особенностях тренировочного процесса в команде Тутберидзе.

«Вообще я сама боялась, достаточно сильно боялась. Так сложились обстоятельства, мы пришли на просмотр, это было в 2020 году, 1 ноября, я даже запомнила. Тогда была первая тренировка, Этери Георгиевны не было, у неё были дела, был один Сергей Викторович (Дудаков, тренер, входящий в штаб Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»), и вроде не так страшно. На вторую тренировку пришла Этери Георгиевна, и стало более волнительно. Потом, когда тренируешься там, проходит время, и Этери Георгиевна становится родным человеком. Но сначала страшно было, просто не общалась с ней раньше, словом не перекидывалась, знала, что она строгая. Это даёт результат, она всё делает правильно.

Как Этери Георгиевна может замотивировать на тренировке? В основном сам себя мотивируешь, потому что ты понимаешь, для чего ты работаешь, что это нужно тебе, а не тренерам. Тренеры будут тебя вести и помогать достичь цели. А как мотивирует Этери Георгиевна — там по взгляду чувствуется, она скажет замечания, появляется сразу мотивация исправить это и как-то ей понравиться. Этери Георгиевна может похвалить, но редко», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.