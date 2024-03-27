Фигуристка Лебедева завершила карьеру в 10 лет. Её отца критиковали за жёсткое обращение

10-летняя российская фигуристка Мирослава Лебедева завершила спортивную карьеру, об этом сообщил её скандально известный отец Михаил Лебедев.

Напомним, семья Лебедевых стала скандально известна после того, как в Сети начало распространяться видео, на котором отец толкает Мирославу на пол с криками. Сам Михаил эту информацию подтвердил, однако уточнил, что это было сделано без агрессии, они с дочкой якобы тянули сумку, ручка со стороны Мирославы порвалась, и девочка упала. Несмотря на объяснение, Лебедев подвергся общественной критике за жестокое обращение.

«Ну что ж, друзья, у нас для вас важнейшая за последнее время новость! Совместно, долго размышляя, мы приняли решение закончить заниматься фигурным катанием! Мира начала отставать, в силу своих данных, а это значит, что биться головой о стену нет никакого смысла. Всё-таки 10 лет – это возраст, когда нужно определяться, есть с чем двигаться дальше или нет. Когда долгое время нет побед и впереди их тоже не видно, то и мотивация теряется», — говорится в телеграм-канале Лебедевой.