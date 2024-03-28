Щербакова: словами сложно описать, что испытывала во время проката Малинина на ЧМ

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала прокаты фигуристов на чемпионате мира — 2024 в Монреале (Канада). Спортсменка высоко оценила катание чемпионов прошедшего мирового первенства японки Каори Сакамото и американца Ильи Малинина.

«Мне очень понравился прокат произвольной программы Каори Сакамото. И программа её, и то, как она её откатала. Я болела за Илью Малинина, поэтому его прокат смотрела с особым вниманием. Словами будет сложно описать, что я тогда испытывала. Я очень рада была, что посмотрела это в прямом эфире, а не зная результат и прокат. Четверной аксель сражает наповал», — сказала Щербакова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Илья Малинин установил мировой рекорд по баллам в произвольной программе на чемпионате мира — 2024.