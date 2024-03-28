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«Получили невероятное удовольствие». Дэвис и Смолкин — о выступлении на чемпионате мира

«Получили невероятное удовольствие». Дэвис и Смолкин — о выступлении на чемпионате мира
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Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, поделились эмоциями от выступления на чемпионате мира по фигурному катанию — 2024 в Монреале (Канада). Танцевальный дуэт занял 12-е место на этих соревнованиях, набрав 188,52 балла.

«Мы получили невероятное удовольствие от выступления на нашем первом чемпионате мира на прошлой неделе. Мы благодарны тренерам и всем, кто поддерживал нас на протяжении всего сезона. Благодарим Федерацию фигурного катания Грузии и её президента Мариам Гиоргобиани за доверие и веру в нас. Публика в Монреале была потрясающая! Скоро увидимся», — написали фигуристы на странице в социальных сетях.

Напомним, победителями в соревнованиях танцевальных дуэтов на прошедшем мировом первенстве стали американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Дуэт получил от судей 222,20 балла. Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, тройку призёров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

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